Il insulte de mère Macky Sall en réclamant Moubarack Lô à la Primature

Serigne Massamba Sène alias «Prince Tiak Tiak» a été arrêté dimanche dernier par la Section de recherches de Colobane. Il est poursuivi pour offense au chef de l’Etat.



D’après Libération, qui a annoncé son arrestation, le mis en cause est apparu sur Tik Tok dans une vidéo où il insulte de mère le Président Macky Sall.



Le motif : dans la publication, Serigne Massamba Sène reproche au chef de l’Etat de n’avoir pas nommé comme Premier ministre des «gens comme Moubarack Lô».



Le journal rappelle que depuis juillet dernier, c’est la troisième fois qu’une personne est poursuivie pour des propos insultants tenus sur le Tik Tok contre Macky Sall. Avant «Prince Tiak Tiak», en effet, la Section de recherches avait écroué Boubacar Bao alias «Akad» et Ousseynou Touré dit «Diaz».



Ces derniers sont poursuivis par le Doyen des juges pour association de malfaiteurs et offense au chef de l’Etat.