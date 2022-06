Ile de Kassa en Guinée : Un pêcheur sénégalais appelle à l’aide et…

"J’ai tout perdu ; il ne me reste plus rien. Même pour vivre, c’est la croix et la bannière !". C’est le cri de détresse d’un pêcheur sénégalais dont la pirogue a été retenue par les autorités marines de la Guinée, depuis une semaine.





Doudou Fall, ainsi que les 300 autres Sénégalais qui sont retenus là-bas, peine même à vivre convenablement. "Nous n’avons plus de vivres. Les autres ont peut-être leur pirogue, moi et mon équipage (18 personnes) vivons dans une cabane de fortune".





Joint par Seneweb, il n’est pas passé par quatre chemins pour inviter le chef de l’État ainsi les autorités de la pêche à leur venir en aide. "Nous avons, en plus du paiement des amendes et de l’achat des licences, besoin qu’on nous aide à retourner au pays et trouver de quoi acheter du matériel et recommencer à travailler pour nourrir nos familles", dit-il.