Ils avaient brûlé un pêcheur sénégalais : Trois marins chinois envoyés en prison

Trois marins chinois (Chu Zhentao, Zhang Weijian et Hu Honglu), âgés respectivement de 47 ans, 23 ans et 52 ans, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour avoir versé de l’acide sur un pêcheur sénégalais en pleine mer. Les faits remontent au 19 septembre dernier.D’après le récit de Libération, le pêcheur Maguette Mbaye, qui se trouvait à bord de sa pirogue avec d’autres camarades, a été sommé par les marins chinois de quitter la zone de pêche.Ce qu’ils ont formellement refusé. C'est alors que les marins chinois lui ont de l’essence puis de l’acide. Maguette Mbaye s’est retrouvé avec de graves brûlures au visage et sur son corps.Pour étouffer le scandale, «Sénégal Pêche», qui exploite le navire «Soleil» à bord duquel se trouvaient les Chinois, a tenté d’acheter le silence de la victime avec 7 millions.