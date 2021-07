Imam Ndao solde ses comptes : "C'est la France qui est derrière mon arrestation"

Imam Ndao, détenu en prison depuis plus de deux ans pour apologie au terrorisme puis libéré après un long procès, Imam Alioune Badara Ndao se livre dans un entretien avec Rewmi Quotidien.





"C'est la France qui est derrière mon arrestation (…) Les gouvernements français et sénégalais sont à l'origine de tout ce qui m'est arrivé. Ils se sont ligués contre ma personne et je trouve cela très minable", a-t-il martelé.





Quid des conditions de son séjour carcéral ? "J'étais seul dans ma cellule. Ils me mettaient des enregistrements de moi qui datant de très longtemps. Ils encensaient la cellule d'un produit nauséabond que je ne saurais décrire. Et tout ça, pour me déstabiliser. Je me faisais insulter à tout va. Ils voulaient que je craque, mais grâce à Dieu, j'ai tenu bon".