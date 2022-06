Imbroglio autour du Colonel Kébé à l’AIBD

Matinée mouvementée pour le Colonel Abdourahim Kébé, ce matin à l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar (AIBD). Le militaire à la retraite et ancien Directeur de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), a été interpellé et immobilisé ce matin sur les lieux, révèle une source de Seneweb. Ses documents de voyages lui ont également été confisqués.



Après trois heures, celui qui fut chargé de la défense du parti Rewmi d’Idrissa Seck lors de la Présidentielle de 2019 a pu récupérer ses affaires. Les hommes qui l’ont interpellé souhaitaient effectuer des vérifications. En 2019, le colonel Kébé avait été interdit de sortir du territoire national sans autorisation expresse du juge. À l’époque, il avait été arrêté à Saint-Louis, par des éléments de la Brigade de recherche de la gendarmerie de Dakar pour des raisons d’enquête. Mais ce contrôle judiciaire a été levé et aucune contrainte de circulation ne pèse sur lui.