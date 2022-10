Immeuble de 6 milliards supposé appartenir au Général Moussa Fall : Le témoignage de Baba Tandian sur le Haut commandant de la gendarmerie nationale, accusé à tort…

C’est une information relatée dans une certaine presse qui prenait de l’ampleur mais, la vérité a été finalement rétablie au grand bonheur des connaisseurs de celui qui avait été cité. Il s’agissait du Général Moussa Fall, Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.



Il s'agit, en effet, d’un Moussa Fall qui est propriétaire d’un immeuble à Mermoz en face de la société nationale Dakar Dem Dikk pour un coût de 6 milliards de francs CFA! Mais de quel Moussa Fall ? En réalité, c’est un architecte milliardaire décédé il y’a deux ans et qui en serait le propriétaire.



Malgré cette rectification, le fait d’avancer sur les réseaux sociaux le nom du Général Moussa Fall demeure gênant, et à la limite, malhonnête. Ce qui a été dénoncé par l’ancien président de la fédération sénégalaise de Basket, Baba Tandian.



Pour avoir connu et côtoyé le Haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire pendant plus de 30 ans, Baba Tandian révèle qu’il ne pouvait s’agir que d’un autre Moussa Fall différent de celui qu’il connaît. « Quand j’ai vu le live qui parlait de cet immeuble supposé appartenir au Général Moussa Fall, j’ai sursauté et je me suis dit que le journaliste qui faisait le direct s’est trompé. Un immeuble à 6 milliards, où est-ce que Moussa va sortir cette somme ? C’est un homme intègre et je le connais bien… », témoigne l’ancien président de la fédération du basket qui affirme avoir connu le Général Moussa Fall entre 1990 et 1991 au moment où il était lieutenant. « Ce Monsieur doit etre protégé pour ce qu’il incarne sur le plan institutionnel. Il faut que les gens comprennent que des Moussa Fall il y’en a des milliers mais celui que je connais, fait partie de ces deux Moussa Fall, intègres, honnêtes et qui n’œuvrent que pour l’intérêt supérieur de la nation », a encore confié l’ancien de la fédération de basket.



Baba Tandian dans cette perspective, invite le monde de la presse à plus de rigueur dans le traitement de l’information, mais aussi invite à soutenir la préservation et la protection des institutions pour une stabilité garantie dans le pays.