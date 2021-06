Impossibilité d'acheter du crédit téléphonique : Orange livre sa version

Wave et Orange Money jouent les prolongations de la guerre commerciale. Après que l'opérateur américain a saisi le le régulateur pour arbitrage au sujet du refus de Orange de lui permettre de vendre du crédit via sa plateforme, l'opérateur français livre sa version des faits. Et c'est pour battre en brèche les accusations de Wave.





Dans un communiqué, Orange signale : "La Sonatel a été saisie par Wave pour distribuer du crédit Orange. Pour donner le choix à nos clients, nous leur avons proposé, depuis le mois dernier, une offre avec des conditions techniques et tarifaires conformes à celles offertes à nos autres partenaires, notamment notre filiale Orange Finances mobiles Sénégal (OFMS) qui commercialise le service Orange Money".





Mais, poursuit Orange Sénégal : "Wave estime que nous devons lui offrir une rémunération supérieure à ce que nous lui avons proposé pour couvrir les gratuités qu'il offre". Ce que Orange, qui dit attaché "un prix élevé au respect des lois et règlements", a refusé.