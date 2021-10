Impôts : Y en a marre prend la défense de D-média

Dans son bras de fer contre les Impôts, le groupe D-média enregistre un soutien. Y en a marre plaide pour le groupe Dmédia. Lequel «doit continuer de rayonner dans le paysage médiatique du Sénégal». «Le tuer, c'est amputer notre pays d'un groupe de presse ayant apporté une contribution certaine dans l'approfondissement de notre démocratie. L'anéantir, c'est plonger dans la précarité et l'incertitude des centaines de mères et pères de famille...», ont soutenu les activistes.



C'est pourquoi, disent-ils, il est impératif d'aménager de façon intelligente un mécanisme pour que le groupe de presse puisse satisfaire les exigences en matière de fiscalité, sans sombrer dans l'extrême d'une faillite.



«Il reste à prouver que les autres grands groupes de presse sont soumis à la même rigueur que Dmedia. Payer les impôts, Oui ! Mais plan de liquidation ciblé, Non! », a indiqué Y en a marre.



Les impôts ont bloqué tous les comptes bancaires de la Sen TV, il y a de cela quelques semaines.