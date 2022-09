In Memoriam: 5e anniversaire du Rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy (Al Amine)

5e anniversaire du Rappel à Dieu de Al Amine

Ce 22 septembre marque le cinquième anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy al amin. En évoquant le grand homme de dieu qu'il fût, je ne peux que me confondre en prières pour le repos et la paix de son âme. Il nous manque infiniment et ses prodigieux conseils continuent d'éclairer nos chemins chaotiques de la vie éphémère sur terre.





Serigne Abdou Aziz Sy fût un trait d'union pour la consolidation de la cohésion nationale, un homme de bien. Il a enseigné le bien dans son sens absolu. Oui, il incarnait la générosité et le sens invétéré du partage. Sa présence nous manque même si nous demeurons certains qu' il continue de veiller sur nous et sur toute la oummah islamique. Que nos prières l'accompagnent pour le repos éternel de son âme si sublime.





Malick Gakou