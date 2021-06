Inauguration Datacenter de Diamniadio : Revivez le discours du président Macky Sall

Monsieur le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications,

J’ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d’inauguration du Datacenter de Diamniadio pour marquer l’intérêt particulier que j’accorde à cette réalisation majeure de la Stratégie Sénégal numérique 2025.





Cette stratégie, je le rappelle, est une composante essentielle du PSE. Nous voulons, à travers elle, réaliser « le numérique pour tous, et pour tous les usages en 2025, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. »

Pour ce faire, nous avons déterminé quatre Axes :





Un, l’accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques ;

Deux, une administration connectée au service du citoyen et des entreprises ;

Trois, la promotion d’une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur ;

Quatre, la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires.





Au cœur de cette Stratégie, se trouve le Programme Smart Sénégal, piloté par l’Agence de l’Informatique de l’Etat, pour déployer, sur l’étendue du territoire national, un réseau d’interconnexions, d’infrastructures et de plateformes numériques, telles que Les Maisons du Citoyen et les Espaces Sénégal Services, qui abritent les guichets uniques des Pôles Emploi Entreprenariat.





A côté du Parc des Technologies Numériques, de la Cité du savoir et du Super Calculateur, le Datacenter de Diamniadio s’inscrit dans cette dynamique de modernisation de l’écosystème technologique de notre pays.

Il est construit sur une superficie d’un hectare et dispose de plus de 2500 m2 de surfaces équipées, dont 1000 m2 de salles techniques.



Il offre une formidable opportunité de création d’emplois et de services à des coûts abordables, en faveur du secteur privé.







En outre, il facilitera aux usagers du service public et au secteur privé les démarches et la confection de documents administratifs, ainsi que le stockage et la sécurisation de données. Je souhaite, en particulier, que les startups portées par nos jeunes créateurs y trouvent toute leur place.

En tant que composante du Programme Smart Sénégal, financé grâce à un prêt du gouvernement chinois, le Datacenter de Diamniadio est un autre fruit de la coopération sino-sénégalaise.

Je vous prie, Monsieur l’Ambassadeur, de transmettre à mon ami le Président Xi Jinping, mes sincères remerciements pour sa disponibilité et son soutien.





Je félicite également le Ministre de l’Economie numérique et ses équipes, le Directeur général de l’ADIE et ses collaborateurs, la société Huawei et toutes les compétences locales qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure.

L’expertise sénégalaise s’est pleinement exprimée ici ; et nos jeunes ingénieurs continueront d’assurer le fonctionnement de ce Datacenter pour une utilisation optimale de toutes ses capacités.





J’insiste particulièrement sur l’optimisation de cet investissement majeur, puisqu’à travers le réseau fibre optique haut débit de l’ADIE, le Datacenter restera ouvert à l’administration publique, aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux universités, Instituts et autres Centres d’apprentissage.

En conséquence, j’instruis le Gouvernement, en rapport avec l’ADIE, à faire désormais héberger par le Datacenter l’ensemble des données et plateformes de l’État. Il faudra, ainsi, procéder à la migration rapide des données hébergées à l’étranger ou au niveau national dans des structures non conformes aux standards en la matière.

En outre, j’engage les ministres en charge des finances, de la coopération et de l’économie numérique, à veiller à la mutualisation et à la rationalisation des moyens, de manière à éviter la création de nouveaux centres de ressources numériques, dont la vocation est déjà prise en charge par le Datacenter de Diamniadio, qui sera d’ailleurs renforcé par un autre à Kaolack.

L’ADIE, quant à elle, devra exploiter cette infrastructure de façon ouverte et inclusive, avec toutes les parties prenantes de l’Administration et du Secteur privé.





Au demeurant, la rationalisation des moyens s’appliquera aussi aux guichets uniques des Pôles Emploi Entreprenariat.

Avec les plateformes numériques offertes par l’ADIE, il n’est pas nécessaire pour les Agences et autres structures installées dans ces Pôles de maintenir ou développer d’autres solutions, au risque de disperser les ressources et de créer des redondances et double-emplois inefficaces.

La finalité du guichet unique, c’est de constituer une seule porte d’entrée pour toutes les structures concernées grâce aux plateformes créées par l’ADIE.





Je demande aux Ministres et responsables concernés de veiller à l’application stricte de cette Directive.





Je saisis l’occasion pour saluer la synergie d’actions autour du programme déployé en vue de faciliter l’enseignement à distance dans le contexte de la pandémie COVID-19 ; ce qui a contribué à assurer la continuité du service et à sauver l’année scolaire et universitaire 2020.

Tout cela montre que face aux défis, face aux aléas de la vie, nous devons résolument poursuivre la révolution du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse et rester au contact du progrès.





C’est dans cet esprit que s’inscrit le lancement prochain de la phase 2 du Programme Smart Sénégal.





Le numérique est le champ de toutes les possibilités. Avec le Datacenter de Diamniadio que je déclare maintenant ouvert, nous irons encore plus vite et plus loin dans la conquête de ces opportunités.