Inauguration Datacenter : L'invite de Macky Sall au secteur privé

Inauguré ce matin à Diamniadio, le Datacenter permettra l'hébergement de l'ensemble des données de l'Administration. Et cela à moindres coûts. Le secteur privé devant aussi bénéficier de cet espace, le président de la République invite ainsi les acteurs du privé à une synergie d’actions.





En effet, le Datacenter de Diamniadio "dispose de capacités de stockage et en matière de capacité numérique, il offre une formidable opportunité de création d’emplois et de services en faveur du secteur privé. À partir de ce Datacenter, je ne voudrais plus voir les autres sociétés nationales développer leurs propres datacenters, qui n'atteindront pas ce standard et ce sera une grosse dispersion de moyens et de synergies. Et ce Datacenter va faciliter les démarches et la confection de documents administratifs ainsi que le stockage de données", a exhorté Macky Sall.