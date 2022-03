Inauguration de l'hôtel RIU : Maguette Sène, maire de Malicounda, sonne la grande mobilisation

Maguette Sène va accueillir, ce lundi 28 mars 2022, le Président de la République lord lors de l'inauguration de l'Hôtel RIU Baobab de Pointe Sarène, une localité qui fait partie des 22 villages de la Commune de la Malicounda.





Pour l’occasion, le Maire de Malicounda va mobiliser 15 000 jeunes et 10 000 femmes pour la bonne réussite de cet événement. Ce n’est pas la première fois que le maire accueille un moment d’une telle envergure. En 2016, il était également l’hôte du chef de l’Etat lors de l’inauguration de la Centrale solaire de Malicounda.





200 jeunes formés à l’hôtellerie et au tourisme







L’hôtel RIU va avoir une portée considérable sur le plan de l’emploi des jeunes à Malicounda. Dans cette optique, en mars 2021, Maguette Sène et le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal (SAPCO), Aliou Sow, ont inauguré un centre de formation en tourisme, hôtellerie et restauration, sis à Nianing, près de Mbour.





D’un coût global de 60 millions de francs CFA, il a été mis en place avec l’École nationale de formation hôtelière et touristique Cheikh Amala Sy de Dakar, avec qui la commune de Malicounda a signé une convention de partenariat. Celle-ci a permis à une première cohorte de 200 jeunes de recevoir leurs parchemins et d'être aptes à l'emploi.





Anticiper les besoins d'emplois de la zone





«Nous avons initié ce centre pour anticiper sur les besoins d’emplois de la zone, surtout avec le grand projet du chef l’État, le Président Macky Sall, qui veut faire de Pointe-Sarène, un village de notre commune, la deuxième station balnéaire du département de Mbour’’, explique le Maire de Malicounda.





Pour rappel, l'hôtel RIU Baobab, est un complexe 5 étoiles, composé de 522 chambres pour sa première phase, de 3 grands restaurants de 4 piscines extérieures. Il sera le plus grand hôtel de l'Afrique de l'Ouest lors de sa deuxième phase qui augmentera les lits au nombre de 1022, dépassant ainsi de très loin tous les réceptifs hôteliers de la station balnéaire de Saly.