Incendie à Bouchotte (Ziguinchor) : Un père de famille voit tous ses biens partir en fumée

Presque plus rien ne reste du domicile du septuagénaire Ibrahima Seck, sise au quartier Boucotte de Ziguinchor. Un feu s’est déclaré chez lui hier jeudi, selon son témoignage sur les ondes de Zig FM, emportant tout le matériel disposé au sein de la maison.



C’est aux environs de 8 heures que l’incendie a eu lieu, témoigne Ibrahima Seck. « Comme chaque matin, je me suis levé en train de faire mes petites bricoles, et d’un coup j’entends le disjoncteur sauter. Ensuite, je me suis dit, c’est juste une coupure. Moins d’une minute après, j’ai vu la fumée sortir de la chambre de ma femme. C’est à ce moment que j’ai arrêté le travail. Arrivé, la chambre était en feu, j’ai pu réveiller la maman qui dormait à coté, et heureusement les enfants étaient sortis. Malheureusement aucun matériel ne pouvait sortir, les flammes avaient commencé à tout consumer. Heureusement qu’il n’y a pas eu de victimes, toutes les personnes qui étaient à l’intérieur ont pu sortir. Cependant, tout le mobilier a pris feu, les armoires les télés tout a pris feu ».

L’homme né en 1943, selon ses témoignages ne fait que du petit boulot par-ci, par-là. Ibrahima Seck, comme s’est de lui qu’il s’agit souhaite un accompagnement des autorités locales. « J’en appelle au Maire pour assistance. Je suis un vieux qui fait du petit boulot pour nourrir ma famille, pratiquement rien ne reste ici », martèle-t-il.