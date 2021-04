Incendie à l’hôpital Fann : Les précisions du directeur Cheikh Tacko Diop

Le Service de réanimation, de chirurgie thoracique et cardiovasculaire dédié à la prise en charge des patients Covid-19, a connu une alerte incendie le 15 avril dernier.Et «suite aux informations parues dans la presse, faisant état d’un incendie au CHNU Fann, la direction souhaite apporter (des) précisions», a souligné le directeur de l’établissement hospitalier, le docteur Tacko Diop, ce vendredi 30 avril, à travers un communiqué reçu.D’après le directeur, un coffret électrique, après surchauffe, a dégagé de la fumée. «L’alerte a été rapidement maitrisée par le personnel en place avec les extincteurs prévus à cet effet et n’a pas nécessité l’intervention du Groupement national des sapeurs-pompiers. Le CHNU Fann dispose d’un système de sécurité incendie avec des bouches d’incendie et des extincteurs diagnostiqués et entretenus régulièrement par des spécialistes», a expliqué le patron des lieux.Le Dr Diop a, également, rassuré que le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHNU Fann, lauréat du 3e prix du Meilleur CHSCT organisé par la Caisse de sécurité sociale en 2019, suit avec rigueur le respect des mesures de sécurité dans l’hôpital.«Nous félicitons l’ensemble du personnel pour son dévouement et sa rigueur pour le bien-être des malades que nous accueillons», a-t-il conclu dans le document.