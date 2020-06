Incendie à Pack Lambaye de Pikine

«Décidément, Pack Lambaye est habitué aux incendies à cause de l’anarchie et du refus des occupants de se conformer aux normes sécuritaires. En effet, durant le week-end passé, le feu s’est encore invité dans cet équipement marchand. C’est la cabine d’un camion, immatriculé DK-9586-AN appartenant à un certain Khadim, et un atelier de menuiserie appartenant à un certain Lat Soucabé Diop qui ont pris feu», lit-on dans L’AS.







Le journal d’ajouter : «N’eût été l’intervention très rapide des sapeurs-pompiers pour circonscrire le feu, le pire allait se produire. Toutefois, des dégâts matériels ont été enregistrés. Car, des portes, des fenêtres exposées dans l’atelier de menuiserie ainsi que la cabine du chauffeur du camion ont pris feu. Pour le moment, les causes de l’incendie restent indéterminées. Mais, la police a ouvert une enquête».