INCENDIE A TAMBACOUNDA : DES BOUTIQUES RÉDUITES EN CENDRES A KOTHIARY

On en sait un peu plus sur l'incendie survenu ce lundi aux environs de 20 heures. Il s'agit des boutiques jouxtant la gare routière de Kothiary sise au quartier Pont qui ont pris feu. De sources proches de Seneweb, affirment qu’une dizaine des boutiques ont été ravagées par des flammes. L'un des propriétaires qui tentait de sauver ce qui pouvait l'être s'en est tiré avec des brûlures. C'est la fumée et les explosions de bonbonnes de gaz qui ont alerté le voisinage. La nouvelle de cet incendie s’est répandu comme une traînée de poudre. Il a fallu l'intervention des soldats du feu pour circonscrire le sinistre avec l'aide des populations du quartier. La police qui a fait constat a ouvert une enquête pour déterminer les véritables circonstances de cet incendie.