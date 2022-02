Incendie à Tenkoto : 8 blessés enregistrés et des dégâts matériels

Incendie sur le site de l'Orpaillage de Tenkoto

Un incendie s’est déclaré jeudi après-midi à Tenkoto, le plus grand site d’orpaillage de la région de Kédougou, situé précisément dans la commune de Sabadola. Selon l’As Quotidien, 8 huit personnes ont été blessés et plus de 100 cases à usage multiple réduits en cendres.





« Un feu d’origine inconnue a ravagé une partie du village. Les cases, le marché et les lieux de travail ont été emportés par les flammes », a-t-on appris de Toumany Sissokho, infirmier, chef du poste de santé de Tenkoto, dans un entretien téléphonique avec « l’APS ».





Alertés de l’incendie, les populations ont fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont bénéficié des engins de sécurité d’une société minière pour éteindre le feu.