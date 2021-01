Incendie puits de gaz à Ngadiaga : Les Américains démarrent l’opération, ce samedi

Les opérations d’extinction de l’incendie du puits de gaz à Ngadiaga démarrent, ce samedi. L’information est de Petrosen et Fortesa, à travers un communiqué conjoint. La zone est d’ailleurs déjà sécurisée par les gendarmes, ajoute la source.« Les principaux équipements nécessaires à ces opérations arrivent à Dakar le vendredi 1er janvier 2021 et les travaux d’extinction de l’incendie et de remise en état du site démarreront les samedi 2 janvier 2021 », annonce le communiqué.En fait, informent Petrosen et Fortesa, éteindre ce feu n’est pas une activité ordinaire. Cela nécessite une opération bien différente de ce qui se fait habituellement pour les autres flammes. « La maîtrise d’un tel incendie nécessite de l’expertise spécialisée, du matériel et des techniques spéciaux», admettent ces deux entreprises.C’est ainsi que la société américaine Halliburton a été sélectionnée pour cette opération. Elle a déjà envoyé 5 agents depuis le 23 décembre pour évaluer les travaux et préparer le terrain.Voilà deux semaines que l’incendie s’est déclaré. En effet, l’irruption de gaz a eu lieu le samedi 19 décembre. Depuis lors, les flammes continuent, il y a peu d’informations sur l’origine. On parle d’une jonction entre une éruption de gaz et une étincelle.Les éventuelles conséquences humaines et environnementales sont aussi redoutées, particulièrement par les écologistes.