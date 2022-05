Incendie tragique à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane : Abdoulaye Diouf Sarr va écourter son séjour en Suisse

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale était à Genève (Suisse) pour participer à l’Assemblée mondiale de la Santé organisée par l’OMS. Mais après le drame survenu à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane où onze nouveau-nés ont péri dans un incendie qui s’est déclenché au service de néonatalogie, Abdoulaye Diouf Sarr a décidé d’écourter son voyage et sera à Dakar demain matin.



Le ministre a, toutefois, depuis la cité helvétique, donné des directives pour que les mesures idoines soient prises pour gérer cette crise. Une délégation conduite par son Directeur de cabinet, Alphonse Thiaw se rend présentement dans la ville sainte.En attendant l'évaluation de la situation, le ministère a activé la cellule de crise. Toutes les dispositions sont prises pour l'assistance des familles des victimes auxquelles le ministre présente les condoléances du gouvernement.



“Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. A leurs mamans et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion", avait déjà réagi pour sa le président de la République sur Twitter.