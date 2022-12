Inclusion financière : Wave Digital Finance se déploie

Il ajoute que ce projet entre en droite ligne avec la stratégie numérique du Sénégal à l’horizon 2025 : « Wave s’inscrit en toute aisance dans cette stratégie en participant à combler le fossé de l’accès aux financements et à la réduction de la pauvreté comme pour leur partenariat avec la DER. Wave est une start-up nationale qui booste l’économie du pays et a un impact très significatif sur la digitalisation des paiements car la solution réduit également les risques tout en permettant la traçabilité, la formalisation ainsi que l’élargissement de l’assiette fiscale. C’est donc dire que les actions de Wave sont en phase avec les préoccupations du gouvernement du Sénégal et du Ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique à faire entrer et ancrer véritablement le Sénégal dans l’ère digitale ».









Présente à cet événement, Coura Tine Sène, Directrice Générale de Wave Digital Finance a tenu à remercier l’ensemble de ses collaborateurs qui n’ont ménagé aucun effort au cours de ces années. “L’histoire de Wave n’est pas celle d’une réussite individuelle. Nous sommes ici pour célébrer une étape importante dans le parcours de Wave dans l’UEMOA - notre première licence EME dans la région. Cela ne serait pas arrivé si nous n’avions pas eu: d’excellentes équipes, à la fois d’employés et d’agents; les premiers qui y ont cru; les bons partenaires bancaires, UBA et Ecobank, qui ont adhéré à notre projet dès les premiers jours; les bons partenaires opérateurs de télécommunication, qui nous ont accompagnés, les bons partenaires fintechs qui nous ont inspirés et soutenus, les bons conseils des décideurs politiques et des régulateurs, et surtout l’engagement du gouvernement sénégalais à construire et pérenniser une véritable économie numérique.”





La directrice en a profité pour remercier aussi la clientèle du groupe : « Notre marque s’est construite en écoutant nos clients et en créant des services qui répondent résolument à leurs besoins au quotidien. C’est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère et qui nous pousse à exceller chaque jour ».