Inclusion financière : Wave, la start-up au service des Africains

LA VAGUE BLEUE a déferlé sur l’Afrique de l’Ouest.

Arrivée en 2018 au Sénégal, Wave Mobile Money, a lancé une offre sans équivalent à l’époque : baisser les frais de transaction entre particuliers à un niveau plancher, soit 1% pour les transferts, et supprimer, pour leurs usagers, les frais de dépôts et de retraits sur leurs portefeuilles électroniques. Une offre novatrice et ultra-concurrentielle, qui a bousculé le marché sénégalais du mobile money jusqu’alors dominé par quelques autres acteurs.

Dans une période marquée par la pandémie de Covid-19, qui imposait partout des restrictions de déplacement, l’offre de Wave Mobile Money a remporté un succès immédiat. « Facile d’accès, rapide dans son exécution et sécurisé techniquement, Wave Mobile Money est devenu un canal privilégié pour contrer les effets de la pandémie », souligne, depuis Dakar, Coura Carine Sène, directrice régionale de Wave pour l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Selon le rapport de la GSMA, en 2020, l’Afrique était de loin le premier continent dans le domaine du mobile money, avec un volume annuel de 27,5 milliards de transactions. Plus de 500 millions d’utilisateurs et quelque 495 milliards de dollars échangés sur l’ensemble du continent, dont 80% du territoire sont couverts par ce type de services.





Des produits simples à fort impact social





L’histoire de Wave Mobile Money prend sa source au Sénégal en 2018 avec une mission: «faire de l'Afrique le premier continent sans cash. Notre ambition est de construire un réseau financier radicalement inclusif et accessible, soutiennent les cofondateurs de Wave. Aucun frais de gestion de compte, disponible instantanément et accepté partout. Nous avons développé, pour le continent africain, la plateforme de monnaie électronique la plus abordable, centrée sur l’utilisateur et propulsée par la technologie, » affirme l’un de ces co-fondateurs, Drew Durbin.





En Septembre 2021, la jeune fintech Wave lève 200 millions de dollars (soit environ 128 milliards de FCFA) pour faire une différence durable dans le quotidien des populations. Wave mobile money qui a gagné le cœur de millions de Sénégalais poursuit sa marche pour faire de l’inclusion financière une réalité pour tous. L’Objectif: vulgariser la finance digitale en Afrique. Et toujours la même passion : développer des produits simples à fort impact social. Coura Tine Sène et les fondateurs ont bouclé le tour de table financier avec des partenaires de renom comme Partech, Sequoia Heritage, Founders Fund, Stripe et Ribbit, fidèles de la première heure. Doté de la confiance des investisseurs, qui lui offrent des moyens à l’échelle de ses objectifs, Wave Mobile Money a vu son activité croître de façon exponentielle ces dernières années.





Et le pingouin, animal symbole de sociabilité, poursuit ainsi sa marche et gagne la confiance et le cœur de millions d’utilisateurs au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, et en Ouganda.