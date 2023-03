Inculpé pour deux chefs d’accusation : Hadjibou Soumaré libéré et placé sous contrôle judiciaire









Déféré ce matin au parquet, Cheikh Hadjibou Soumaré a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. L’ancien Premier ministre du Sénégal entre 2007 et 2009 a toutefois été inculpé pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, informe son avocat Me Mame Adama Gueye.









Pour rappel, M. Soumaré avait interpellé dans une lettre le président Sall sur la véracité ou non d'un don de "12 millions d'euros, soit 7,9 milliards de FCFA" à une "personnalité politique française" dont le parti se distingue "par la haine et le rejet de l'autre", sans citer de nom.





Il avait également demandé à Macky Sall s'il est "dans la logique du report" de l'élection présidentielle de 2024, dans cette lettre publiée le week-end dernier.





Le gouvernement avait démenti tout don financier en faveur de la responsable du Rassemblement national Marine Le Pen, reçue le 18 janvier par le président Macky Sall à Dakar, en la citant nommément dans un communiqué publié mardi.





Il "rejette et condamne fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement", dans ce communiqué.