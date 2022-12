Industrialisation : Christophe Yvetot (ONUDI) souligne l’exception sénégalaise dans le Sahel

Christophe Yvetot, représentant, Onu

Christophe Yvetot, représentant résident de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) au Sénégal, au Cap Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, et en Mauritanie était l’invité de Mamoudou Ibra Kane dans le Jury du Dimanche, ce 25 décembre sur I Radio. Il a, notamment, esquissé le niveau d’industrialisation inégal entre différents États de la sous-région et plus globalement du Sahel. “Dans une partie des pays du Sahel dont les Institutions sont basées au Sénégal, force est de constater que durant les 30 dernières années, la population a plus que doublé dans chaque pays mais la production industrielle est restée stable ou a même diminué, a-t-il observé. Ce qu’on appelle la valeur ajoutée manufacturière (ce qu’on ajoute aux produits locaux) est seulement de 4%”.





Devant ce marasme, souligne-t-il, le Sénégal fait un peu figure d’exception puisque la part de l’industrie dans notre richesse nationale tourne autour de 16%. Ce qui lui fait dire que le Sénégal peut être la locomotive pour la zone. “Dans les pays du Sahel, beaucoup voient le Sénégal comme un modèle, explique-t-il. Dans les discussions que nous avons sur ‘’quelles solutions pour le Sahel’’, nous avons beaucoup poussé pour qu’on connaisse le besoin d’industrialisation dans le Sahel. Aujourd’hui, la stratégie des Nations Unies intègre la notion d’industrialisation. C’est vrai qu’on a souvent montré l’exemple du Sénégal qui a entrepris depuis quelques années avec le Plan Sénégal Émergent (Pse), un certain nombre de réformes, de grands chantiers industriels, d’infrastructures qui font que le Sénégal bouge aujourd’hui”.