Infrastructure hydraulique à Aibd : 284 milliards FCFA injectés

284 milliards FCFA, c'est le montant injecté pour la mise en œuvre d'un vaste programme d’accès à l’eau potable, de lutte contre la pauvreté, de renforcement des secteurs économiques et de promotion de l’aspect genre.





En effet, l'autorité de l'aéroport international Blaise Diagne a octroyé à la Sones une autorisation d’occupation et d'exploitation d'un site de 2 ha situé dans le domaine aéroportuaire pour la construction d'un réservoir d’eau potable.





"Jusqu'ici l'aéroport était alimenté par la centrale de déferisation installée à Pout, avec un potentiel relativement limité. Les logements d'astreinte ont été jusqu'à présent alimentés par le forage aménagé à Aibd. Ces futures installations de la Sones vont permettre non seulement de régler les problèmes d'approvisionnement en eau des villages environnants mais encore d'assurer une disponibilité permanente en eau potable, ressource indispensable au fonctionnement et au développement et à la vie de l'aéroport et de ses environs", a indiqué Doudou Ka directeur de l'aéroport.

Pour la matérialisation de ce projet, réalisé dans le cadre de la construction de la 3ème usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr, les deux structures ont paraphé la signature d'une convention.





"KMS3 traduit les grandes ambitions du chef de l'État, en matière d’accès à l’eau potable. En effet, à la lumière de la configuration actuelle de la demande, le triangle Dakar-Thiès-Petite Côte représente 80% des besoins quotidiens en eau potable du sous-secteur de l’hydraulique urbaine", confie Charles Fall, Dg de la Sones.





Avec une station de traitement, des canalisations sur 216 kilomètres de Keur Momar Sarr à Sébikotane, une ligne haute tension de 90 KVA et deux réservoirs stratégiques à Thiès, le projet est une anticipation dans le cadre du PEAMU.





Ainsi, pour une bonne prise en charge de la demande, "des solutions techniques ont été préconisées dans le cadre du schéma directeur de mobilisation des ressources en eau", a assuré Charles Fall.





Dans ce cadre, d’importants progrès ont été réalisés pour relever le défi de la disponibilité de l’eau potable dans tous les centres du périmètre affermé, notamment à Dakar, à Thiès et sur la Petite Côte à travers les différents programmes d’urgence de renforcement de la production et de la qualité.





Selon Charles Fall, face à la demande qui évolue au gré de la démographie, il faut faire toujours mieux et plus.





Des tests sur l’axe Keur Momar Sarr-Thiès-Dakar ont débuté et devront aboutir à un premier volume de 100.000 m3/jour qui sera convoyé vers Dakar.





Mieux encore, la seconde phase de 100.000 m3/jour également prévoit l'alimentation de la Petite Côte. Ce sera à la fin des travaux de l’extension du surpresseur Mékhé 2.

Toujours pour la réalisation dudit projet, près de 2000 personnes affectées par le projet ont été indemnisées.