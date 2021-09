Inhumation des victimes de l'accident de Fatick: Le Pakao pleure ses morts

Le Pakao pleure ses morts. Les six passagers décédés alors qu'ils étaient en partance pour Sédhiou ont été identifiés et certains sont déjà enterrés ce jeudi, a appris Seneweb. Il s'agit de l'ancien directeur de l'école élémentaire de Koussy, Dong Correa et du jeune Mamadou Lamine Dramé habitant aussi Koussy, village situé à 22 kilomètres au nord la commune de Sédhiou.

Le soldat Ibrahima Keita, originaire de Sédhiou commune sera inhumé dans les prochaines heures, a-t-on appris des membres de la famille. Son corps a quitté la ville de Fatick ce matin pour Sédhiou. Il en est de même pour Assane Koura Gueye, l'apprenti-chauffeur.

Quant à la dame Seydi Bah Kambaye et Mame Mor Ndiaye, le chauffeur, ils seront enterrés à Touba. La femme, originaire de Sédhiou était mariée à un homme, grand frère du défunt chauffeur, originaire de la ville sainte. Ce fût une après-midi noire pleine de mélancolie et de consternation.

Toujours sur la liste macabre, figure une dame qui serait originaire de Mbour et qui se rendait à Malandiancounda, village situé dans le département de Goudomp.