INONDATIONS À CASTORS ET ZONE DE CAPTAGE : CES MESURES ANNONCÉES PAR LE MINISTRE SERIGNE MBAYE THIAM

Les différents services de l’Etat impliqués dans la gestion des inondations sont sur le qui-vive, depuis jeudi. Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam était, samedi dernier, dans la nuit à la zone de captage.





À la station de pompage, il trouve le gouverneur de Dakar, Al Hassane Fall, le Directeur Général de l’Onas, Dr Ababakar Mbaye, les techniciens et ingénieurs de cette institution et une délégation de la mairie de Grand Yoff. Les techniciens et les ingénieurs venaient une heure auparavant de remettre en marche le système d’évacuation des eaux. La station, compte tenu des fortes précipitations (370 mm en 36 heures) a cédé. « Les capacités de stockage et de pompage ont été dépassées. C’est une partie du mur qui a cédé, ce qui fait que l’eau a envahi les quartiers environnants », explique le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement devant les riverains et les journalistes. Face à ce débordement, des moyens supplémentaires ont été déployés. Trois pompes de 2.000 m3/heure ont été mises en marche pour accélérer l’évacuation des eaux. « Compte tenu de la quantité d’eau qui arrive dans ce bassin, l’ONAS a mis en marche les trois pompes y compris celle de secours. Nous avons une capacité de pompage pour refouler 6.000 m3 par heure », a rassuré le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.











Il a annoncé le renforcement du système de pompage par un dispositif mobile qui sera mis en place par l’ONAS et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. « Dès que cette situation est arrivée, le gouvernement a donné des instructions afin que les capacités additionnelles de pompage soient mises en œuvre », a souligné le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement. Il n’a pas manqué de regretter les rejets des déchets solides et liquides dans le bassin. « Le 2 juin, dans le cadre des opérations pré-hivernages, nous avons constaté que le bassin a été curé, les pompes ont été révisées », a rappelé le Ministre.