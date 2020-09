Inondations à Dakar et en régions : « Nous avions alerté... » (Anacim)

Le Sénégal fait face à des inondations record ces derniers jours. Entre 100 et 200 millimètres de pluies ont été enregistrés ce 5 septembre dans plusieurs localités du pays. Des intempéries sur lesquelles la météo avait alerté.En effet, la capitale Dakar a été fortement inondée hier lors de la pluie qui a duré près de 6 tours d'horloge selon les localités. 93 mm enregistrés à Dakar-Yoff, 112,7 mm à Rufisque, 107,8 mm à Guédiawaye. Pour dire que dans la région de Dakar, « presque tous les postes ont dépassé les 100 mm », confie l’Anacim, sollicitée par Seneweb. Une situation similaire a été constatée à l'intérieur du pays où beaucoup de postes ont dépassé les 100 mm voire les 200 mm. Sokone a enregistré 205.8 mm; Passy : 178 mm. Thiès : 126.9 mm.Il s'agit de « pluies exceptionnelles. Dès que la quantité dépasse les 100 mm, c’est des pluies exceptionnelles », explique l'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) qui rappelle avoir alerté les autorités. D'abord à travers un communiqué conjoint depuis avril pour dire qu’on s'attend à des exceptions pluviométriques. Et le weekend aussi, un message d’alerte a été lancé et l’information largement partagée dans les médias et réseaux sociaux.Au regard de la situation très difficile à travers le pays avec des routes coupées et des populations sinistrées qui ont dormi à la belle étoile, comme à Grand-Yoff où un bébé de 2 ans a perdu la vie, le président de la République a instruit le ministre de l'Intérieur de déclencher le Plan Orsec (Plan national d'organisation des secours), afin de porter assistance aux personnes sinistrées. Auparavant, Macky Sall avait demandé, en Conseil des ministres, mercredi dernier, le rapport détaillé du plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022), lequel plan a englouti 750 milliards FCfa.Ce samedi 5 septembre toujours, Malem Hoddar a enregistré 150 mm ; Sagna 110.6 mm ; Ndioum Gainth 22 mm ; Ndiobène Lama 100 mm ; Darou Minam 110 mm ; Khelcom 44.4 mm, Refane 150 mm ; Diourbel 134,8 mm ; Fatick 104,4 mm ; Mbour 97,1 mm.Dans le département Kaffrine : Kaffrine a enregistré 65 mm ; Gniby 42 mm ; Boulel: 48,6 ; Kahi : 55, Kathiote : 133 Nganda : 105,4 mm ; Diamagadio : 120 mm ; Diokoul Mbelbouck 135, et Médinatoul Salam : 75 mm.