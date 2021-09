[Vidéo] Inondations à Touba : Serigne Bass au chevet des sinistrés

Le porte-parole du khalife général des mourides a effectué ce vendredi une visite auprès des quartiers inondés à Touba pour s'enquérir de la situation. Accompagné du maire Abdou Lahat Ka et d'autres autorités religieuses, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou khadre a sillonné plusieurs artères de Ndamatou et de Keur Niang en vue de constater les dégâts et réconforter les sinistrés.





Face à la presse au terme de la visite, le maire de Touba a rassuré les populations que le gouvernement a mobilisé les moyens nécessaires pour évacuer les eaux stagnantes avant le grand magal. Ainsi, Abdou Lahat Ka révélera que le ministre de l'Intérieur sera dans la capitale du Mouridisme en compagnie de 03 ministres avec du matériel, ce samedi, pour effectuer une visite de terrain.