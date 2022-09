Inondations : Déthié Fall annonce la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire

Depuis 3 jours, Dakar est frappé par de fortes pluies. Ces précipitations ont occasionné plusieurs dommages au sein de la population avec comme dénominateur commun : les inondations.





Face à ce phénomène, Déthié Fall a déclaré que la priorité de la prochaine législature sera de mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur “sur les nombreux sujets nébuleux dont celui des inondations avec le Plan Décennal de Lutte contre les Inondations 2012-2022 et l'ensemble des plans ORSEC déclenchés depuis 2012”.





Le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP), s’est également adressé aux sinistrés.





Il a, dans un premier temps, témoigné toute sa compassion aux familles qui vivent actuellement dans cet inconfort : “Nous témoignons notre soutien à toutes les victimes, de quelque bord qu'il soit. Nous prions pour la paix éternelle des âmes des compatriotes qui y ont perdu la vie et présentons nos condoléances les plus attristées à leurs familles et proches.”