Inondations : Mbao et environs refusent d’être un déversoir pour Keur Massar

L’état d’avancement du projet de drainage des eaux pluviales de Keur Massar et environs vers le marigot de Mbao bloque. Ce, rapporte le quotidien EnQuête dans sa livraison de ce vendredi, à cause du refus des populations qui posent comme préalable des mesures d’accompagnement. Il s’agit, outre le traditionnel village Lébou de Mbao et Petit-Mbao, des quartiers comme Keur Mbaye Fall ou encore des nouvelles cités comme Adja Marième Diop et Diagne Nar, etc. En effet, cette solution, qui semble être dans le pipeline des autorités étatiques, peut avoir un impact négatif avec l'eau de pluie qui risque de se déverser davantage dans les maisons dont la plupart sont déjà dans les eaux.







