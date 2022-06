Insolite à l'ARD de Kolda:L'agent comptable tabasse et blesse le Directeur

Un fait inhabituel secoue actuellement l'Agence régionale de Développement ( Ard) de Kolda où les locaux ont été transformés, ce mercredi matin, en un ring boxe, selon des informations exclusives de Seneweb. En effet, le directeur Sada Baldé et l'agent comptable Ibrahima Guindo se sont livrés à une rude bagarre au cours de laquelle le chef de l'Ard a été véritablement tabassé puis blessé par son belligérant. Détails !









Une sensible affaire risque de ternir l'image de l'Agence régionale de Développement ( Ard) de Kolda. En effet, le comptable de cette structure est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat central de cette localité pour coups et blessures volontaires.





Ibrahima Guindo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a infligé une sévère correction à son patron. En effet, l'agent comptable incriminé a violemment tabassé le directeur de l'ARD au cours d'une altercation.





Tout est parti lorsque le patron de cette structure a sorti une note de service pour réglementer le stationnement des véhicules du personnel et du service. Ainsi il ressort de ce document que l'accès au parking de l'ARD est réservé exclusivement aux véhicules de service.





Mais l'agent comptable n'a pas voulu respecter la décision de la hiérarchie. Poussant le bouchon plus loin, Ibrahima Guindo a stationné son véhicule au niveau de la zone réservée au directeur Sada Baldé, selon des sources de Seneweb.





Le chef du service lui a ordonné de déplacer son véhicule, mais l'agent comptable a dit niet à son patron. Ainsi le chauffeur du directeur de l'Ard s'est garé en lui bloquant le passage.





Mécontent de cette entrave, l'agent comptable a, d'abord, malmené le chauffeur de son supérieur. Puis, Ibrahima Guindo s'est introduit immédiatement dans le bureau du directeur pour le sommer de déplacer son véhicule.





Mais Sada Baldé lui a notifié qu'il ne doit pas entrer brusquement dans son bureau sans toquer à la porte. Ainsi les nerfs étaient tendus entre les deux belligérants.





Contre toute attente, l'agent comptable a soulevé son patron avant de le terrasser. Ainsi le Directeur de l'ARD de Kolda a passé un sale quart d'heure dans son bureau où il a été roué de coups par Ibrahima Guindo.





Un agent a crié de toutes ses forces pour alerter ses collègues qui ont tiré d'affaire leur patron.





Non content d'avoir tabassé son patron, l'agent comptable continuait de semer le trouble dans les locaux de l'ARD. Informés des agissements du mis en cause, les policiers du commissariat central de Kolda ont rappliqué dare-dare sur les lieux avant d'interpeller le mis en cause.





Après examen , le directeur de l’Agence régionale de développement de Kolda dispose d'un certificat médical attestant une Incapacité Temporaire de Travail de 07 jours, selon nos sources.