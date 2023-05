Institut Sénégalais de la Boulangerie Pâtisserie : 300 nouveaux diplômés prêts à intégrer le marché de l’emploi

Plus de 300 jeunes étudiants de ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie Pâtisserie, seul établissement de référence au Sénégal dans le domaine, ont reçu leur diplôme, lors d’une cérémonie riche en couleurs. Une salle remplie qui a refusée du monde tant les étudiants, leurs parents et amis ont tenu à honorer de leur présence cette cérémonie inoubliable.





Après une formation de 6 mois financée par le 3FPT, ces étudiants ont pu acquérir de solides connaissances leur permettant une insertion professionnelle et envisager sereinement l’avenir.





Ils viennent ainsi renforcer un des secteurs les plus dynamiques de l’économie Sénégalaise, avec un Chiffre d’affaires de plus de 300 Milliards et plus de 70.000 emplois directs.





Mr Amadou SECK, PDG de ISBP, en sa qualité de Directeur général de EUROGERM, entreprise leader au Sénégal dans la production et commercialisation de solutions technologiques pour farines, a présidé cette cérémonie et rappelé aux jeunes diplômés, l’opportunité et la chance qu’ils ont d’intégrer un secteur en pleine croissance, pourvoyeur d’emplois.





Ils auront comme cibles plusieurs segments du secteur alimentaire tels que la Boulangerie Pâtisserie, l’hôtellerie, la restauration, les Grandes surfaces avec l’avènement de chaînes de boulangerie intégrées. Sans compter les possibilités d'entrepreneuriat qui s’offrent à eux avec l’appui de structures de l'État telles la DER, l’ADEPEME.





Le président de ISBP a présidé la cérémonie avec Mr Stéphane DARMAS de l’ambassade de France au Sénégal, Directeur de l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII).





ISBP et OFII sont partenaires dans le cadre de L’accord « Jeunes Professionnels » qui permet chaque année à 100 jeunes professionnels sénégalais âgés de 18 à 35 ans possédant un diplôme et/ou une expérience professionnelle de bénéficier d’une montée en compétence en France dans leur domaine d’activité. Cette expérience professionnelle est encadrée par un contrat à durée déterminée de 3 mois minimum et 12 mois maximum (renouvelable potentiellement pour 6 mois).





De plus, à la fin du contrat, le candidat s’engage à retourner au Sénégal et sera accompagné par l’OFII via l’aide à l’emploi ou des subventions pour l’aide à la création d’entreprise.





ISBP reste une référence dans le domaine ayant un des plus hauts taux d’insertion dans la formation professionnelle.





Le PDG annonce un investissement de 500 Millions pour l’acquisition d’un immeuble dont les travaux vont démarrer incessamment et qui permettra l’installation de laboratoires équipés dernière génération pour une formation de pointe, pour les étudiants.