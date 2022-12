Intégration du numérique : Le ministère de la Formation professionnelle confronté aux défis

L'agenda 2063 de l'Union africaine (UA) veut promouvoir des citoyens bien formés et suffisamment qualifiés ayant pour support la science, la technologie et l'innovation. Cette ambition devant être soutenue par une stratégie d'intégration du numérique pour améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques publiques, le gouvernement du Sénégal cherche à travers la « Stratégie Sénégal Numérique 2016-2025 », à digitaliser l’administration.





Toutefois, le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MFPAI) est confronté aux défis liés à la digitalisation des contenus des enseignements/apprentissages et des dispositifs de pilotage du système de FPT et de gestion de la politique nationale de l'emploi. Beaucoup d'efforts testent à faire pour accélérer le processus de digitalisation.





"L’intégration et l’appropriation du digital dans les stratégies politiques comme moyens d’amélioration du pilotage des programmes et projets, constituent une orientation majeure du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MFPAI).





C’est ainsi que le MFPAI a mis au cœur de sa stratégie, la transformation digitale qui est un enjeu national de compétitivité et de performance", explique Mouhamet Lamine Cissé, Conseiller Technique du ministre Mariama Sarr.





Ainsi, pour une réponse efficace et structurée à l'ensemble de ces besoins et défis, la Cellule informatique dudit ministère, avec le soutien de la GIZ et de la GFA prépare leur Schéma directeur de transformation digitale 2023-2027 qui constitue un outil incontournable de pilotage et d’ajustement d’un processus transformationnel à moyen terme 2023-2027 (5 ans).