Interdite de vente en Guinée : La boisson énergétique "24 heures" se retrouve à Kédougou

Les éléments de la police des frontières de Kédougou (DPAF), sous la houlette de l’adjudant Djiby Ndiaye, commandant ledit service, ont procédé à la saisie d’une quantité importante de boisson énergétique de marque 24 heures en provenance de la Guinée où celle-ci fait l’objet d’une mesure d’interdiction de vente et de consommation au regard de la note circulaire n°027M CIPME/CAB/ONCQ/2023 du 18 janvier 2023 du directeur général du commerce de la République de Guinée qui invite les inspecteurs régionaux, directeurs préfectoraux et communaux du commerce, de l’industrie et des PME à procéder à la saisie, au retrait et à la destruction de ladite boisson dans le circuit commercial sur tout le territoire guinéen. Cette vigilance des policiers a permis de mettre hors du circuit commercial cette boisson dont les normes d’hygiène laissent à désirer. Il s’agit de 3600 unités de boisson énergétique composée de 300 paquets de 12 bouteilles contenant chacune 330 ml. Le propriétaire de ladite marchandise qui n’était pas à son premier coup d’essai, tentait comme à l’accoutumée de franchir frauduleusement la frontière Sénégalo-Guinéenne à hauteur du point de passage non officiel de Niagalang, situé dans la commune de Fongolimbi, pour pouvoir écouler son produit prohibé en territoire sénégalais. Mais il a été stoppé net par la police des frontières. Le mis en cause est mis à la disposition du service régional du commerce de Kédougou.