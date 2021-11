Interpellé avec du cannabis à Mbour: Le leader passe une commande d'un kilo pour livrer son fournisseur à la police

En matière de business, il n'y a pas d'amis ! Le trafiquant notoire de drogue domicilié au quartier Oncad de Mbour ne dira pas le contraire. Selon des informations de Seneweb proches du parquet, I.Dia pour ne pas le citer, a été livré à la police par son collaborateur qui avait été interpellé en possession deux gros cornets de chanvre indien.





D'après l'économie des faits, les policiers du poste de Diamaguéne 2 de Mbour avaient mis la main sur un dealer en possession de deux gros cornets de 5000 francs cfa l'unité. Mais ce dernier, n'a pas voulu aller seul en prison.





" 1 kg de cannabis saisi par la police de Diamaguéne 2"





Ainsi, pour livrer son fournisseur, le dealer M.Diéye a simulé une commande d'un kilogramme de chanvre indien auprès de son fournisseur I.Dia domicilié au quartier Oncad. Et ce dernier a mordu à l'hameçon en se présentant sur le lieu du rendez-vous tout en ignorant qu'il avait aussi affaire à la police.





Au terme de l'enquête, le dealer M.Diéye et son fournisseur I.Dia ont été déférés mercredi dernier au tribunal de grande instance de Mbour pour détention et trafic de chanvre indien. La quantité de drogue saisie a été mise sous scellés et transmise au procureur.