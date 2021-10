IPRES : Des médicaments d’une valeur de plus de 153 millions fr cfa distribués à tous ses centres médicaux : Un préfinancement de près de 400 millions à 4 hôpitaux de Dakar…

Les instructions du PCA et de l’ensemble du Conseil d’administration adossées à la pertinente vision de la participation communautaire des hautes autorités de l’IPRES ont permis la distribution rapide le week-end dernier de médicaments et de consommables aux Centres médico-sociaux (CMS)de Dakar ,Madia Diop de Pikine et des régions Thiés, Mbour, Diourbel, FATICK, Kaolack, Tambacounda, Louga, Saint-Louis, Richard-TOLL, Podor….



Le Docteur Souleymane Diallo, Directeur de l’action sanitaire et sociale de l’IPRES annonce dans cette dynamique de la prise en charge médicale que l’IPRES a remis ce lundi 04 octobre 2021 un financement de 378 millions 155 mille 764 fr cfa à quatre (4) hôpitaux de Dakar en attendant les autres préfinancements qui concerneront ses CMS disséminés dans le reste du territoire national.