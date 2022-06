IPRES : Des retraités , veufs, veuves et orphelins réclament le "toilettage" des textes

L’Association des retraités, veufs, veuves et orphelins du Sénégal (Arvvos) que dirige Demba Wellé Diop déplore "les retards permanents dans le paiement des pensions et les tracasseries pour se soigner au niveau des centres médico-sociaux".



Dans un communiqué reçu à L’AS, Demba Wellé Diop et Cie réclament "une refonte totale du système sanitaire au Sénégal, mais aussi le toilettage des textes de l’Ipres", en impliquant davantage les retraités au Conseil d’administration.