IVG : les trois régions où les femmes avortent le plus

Le Sénégal a enregistré en 2020 34 079 cas d’avortement. Ce sont des chiffres de la direction de la Santé de la mère et de l’enfant, repris par Awa Tounkara, la chargée de la formation à l’Association des juristes sénégalaises (AJS), elle-même citée par L’AS.



Trois régions sont en tête du classement des localités où on avorte le plus. Dakar est au sommet avec 6948 cas. Suivent Thiès (5300) et Diourbel (3704).



Selon Awa Tounkara, 63% de ces avortements sont pratiqués par des personnes non qualifiées.