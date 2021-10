Jaxaay : Ce qu’on sait de l’étudiant qui s'est suicidé

Ibrahima Diouf, étudiant âgé de 24 ans, a été retrouvé pendu à un arbre, à la devanture de sa maison à Jaxaay 2, aux environs de 2 heures du matin.



Le défunt est un pensionnaire de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack. Il s’était inscrit en Sciences sociales.



Avant son dernier dîner qu’il a partagé avec sa famille, il a demandé pardon à sa maman et à ses frères, informe Le Soleil.



L’Observateur renseigne, pour sa part que la victime, peu avant de passer à l’acte, a passé toute la journée à inviter ses proches à un retour à Dieu et à la religion.



Il a commencé à présenter ses excuses à sa mère et à se repentir. Ensuite, il a offert du couscous mélangé à du lait caillé à des passants.



Après le dîner familial, il a eu un bref entretien avec son cousin, avant de se retirer. Au milieu de la nuit, il se retrouve dans la rue pour mettre fin à ses jours.