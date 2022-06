Jean-Marie François Biagui: « Le MFDC n’a pris part, ni de près ni de loin, à la manifestation de YAW organisée le 8 juin 2022»

La sortie du Procureur de la République confirmant, devant la presse l’arrestation d’un membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) répondant au nom de Ousmane Kibiline Diatta, fait réagir. Après les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), c’est au tour de Jean Marie François Biagui, ancien secrétaire général du Mfdc qui, à travers un communiqué de presse apporte des précisions sur les allégations du maître des poursuites. « Nous voulons réaffirmer, en toute responsabilité, et avec gravité, que le MFDC n’a pris part, ni de près ni de loin, à la manifestation organisée le 8 juin 2022 à Dakar par une partie de l’opposition sénégalaise. Pas plus, d’ailleurs, qu’il ne s’était impliqué formellement dans le « mortal kombat » de Ousmane Sonko en mars 2021 », a précisé M . Biagui, Président du Parti Social-Fédéraliste (Psf), rejetant ainsi toute implication du Mfdc sur les dernières manifestations politiques qui ont émaillé le pays. « D’aucuns voudraient-ils que le MFDC eût attendu 40 ans pour voir naître en politique son sauveur, Ousmane Sonko, et pour ensuite être enrôlé par celui-ci dans son "mortal kombat". L’on ne saurait trouver meilleure insulte à l’intelligence et à la communauté des combattants de la Liberté dont nous sommes », regrette-t-il.

Il voit derrière ces accusations qu’il juge non fondées, une tentative de diabolisation du Mfdc qui, d’après lui, ne saurait prospérer. « Heureusement quoi qu’il en soit, pour le MFDC, et pour nous autres qui œuvrons sans relâche, quotidiennement, à la promotion du processus de paix en Casamance, en vue d’une solution définitive au Problème éminemment politique et institutionnel de la Casamance », dit-il.





Avant d’ajouter : «heureusement, donc, pour le MFDC et pour autres, que les chefs de guerre Salif Sadio, César Atoute Badiate, Ibrahima Compasse Diatta et Paul Aloukassine Bassène sont devenus plus que jamais matures et responsables. De sorte qu’ils entendent rester sereins face aux bruits et autres rumeurs de Dakar ».