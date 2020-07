Joal : La gendarmerie saisit 84 kg de chanvre indien

Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2020, aux environs de 23 heures, la gendarmerie de Joal a fait une saisie de 85 kg de chanvre indien. En effet, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les gendarmes de la Brigade territoriale de Joal-Fadiouth, appuyés par le Service des Pêches de Joal, ont mis la main sur une importante quantité de drogue.





Selon L'AS qui donne l'information, c'est au cours d'une patrouille maritime, sur la côte entre Mbodiène et Pointe Sarène, que les pandores ont intercepté une pirogue à bord de laquelle il y avait trois individus et cinq sacs contenant des paquets de 1 kg de chanvre indien.





Les gendarmes ont découvert dans les sacs 84 kg du produit prohibé. Ils ont saisi la pirogue artisanale avec son moteur hors-bord de 15 chevaux et interpellé les trois pêcheurs. Cette zone, qui constitue l'un des lieux de débarquement des trafiquants, est l'endroit le plus surveillé ces derniers temps par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie et de l'Ocrtis.