Joal : Un pêcheur transforme sa fille de 13 ans en objet sexuel

Une affaire d'inceste secoue Joal. Le pêcheur El Hadji Niang avait transformé sa fille âgée de 13 ans en objet sexuel.



Le papa violeur a été arrêté et déféré au parquet pour inceste présumé et viols répétés sur une mineure.



D'après L’Observateur, la fille a été violée depuis 2019 quand ses parents ont divorcé.



À chaque fois qu’il prend le déjeuner avec sa famille, le pêcheur se retire avec sa fille dans sa chambre et fait croire qu’il fait la sieste avec sa fille Nd. F.N.



En réalité, il profitait de ses moments pour abuser sexuellement d’elle. Et cela a duré deux longues bonnes années durant lesquelles il a transformé sa propre fille en objet sexuel.