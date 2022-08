Journée de l’arbre : L’appel de Khady Camara pour «une mobilisation populaire autour de la ressource vitale»

La présidente des Vacances vertes du Sénégal a saisi la journée de l’arbre célébrée le dimanche 7 août au Sénégal, pour lancer un appel pour « une mobilisation populaire » autour de l’arbre qui, selon elle, est « une ressource vitale » pour sauver la planète terrestre face aux changements climatiques.







« Les bouleversements de la planète doivent convaincre l’humanité à réparer ce qu'elle a détruit. Nous sommes tous témoins des méfaits de la déforestation à outrance aux conséquences climatiques néfastes comme les pandémies, les feux de brousse, les inondations, la chaleur extrême, l’extrême pauvreté, la famine, surtout en Afrique », a rappelé Khady Camara. Elle ajoute que, selon l’avant dernier rapport de l’OMM (Organisation météorologique mondiale), « si on ne fait rien d’ici 2030, 118 millions de personnes seront confrontées à la famine et à une extrême pauvreté et 70% seront des femmes ».





Face à cette situation, la promotrice des Vacances vertes au Sénégal soutient qu’aujourd’hui, célébrer les arbres et leurs bienfaits renvoient à « une reconnaissance encore plus grande de leur utilité écologique et économique ». Elle estime alors que « chaque sénégalaise et sénégalais doivent intégrer l’agir local, et sortir de la situation du ‘’Business as Usual’’ au regard des lenteurs des décideurs à respecter leurs engagements climatiques ».





« Il est donc temps de mener des grandes campagnes populaires de reboisement partout dans le pays afin d’inverser la courbe », préconise-t-elle, tout en saluant « les initiatives nationales » de célébration de l’arbre et de ses vertus, à travers, notamment les activités citoyennes de reboisement dans les quartiers et les collectivités territoriales.





A ce titre, la présidente des Vacances vertes a annoncé que son association, à travers son projet NAFORET, (Nature pour l’autonomisation des femmes par les forêts, à travers l’entreprenariat vert), lance la semaine prochaine une campagne de distribution de semences céréalières et légumineuses biologiques aux femmes rurales du Sénégal. Ce, pour promouvoir « l’indépendance semencière et surtout accélérer la souveraineté alimentaire ».