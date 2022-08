Journée de l’arbre : les recommandations du ministre de l’Environnement et du développement durable

Dans le souci de faire de la Grande muraille verte à la fois une barrière contre le désert et une niche d’opportunités socioéconomiques pour les populations, Abdou Karim Sall exhorte les agents des eaux et forêt. ‘’à combiner davantage leurs efforts pour que la Grande Muraille verte devienne, non seulement, la barrière qui nous protège de l’avancée du désert, mais aussi une niche d’opportunités socioéconomiques pour les populations’’. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable a présidé à Thies une cérémonie dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre.



Organisée dans la forêt classée du plateau de Thiès, la 39-ème édition avait pour thème ‘’Le PSE vert vecteur d’un développement communautaire durable’’ et avait comme arbre parrain le caïlcédrat ou acajou du Sénégal, de son nom scientifique ‘’khaya senegalensis’’.



Le ministre a également le lancement de la plantation d’arbres sur un périmètre de cinq (5) hectares dans le cadre du Programme de reboisement 2022. Son ministère, en rapport avec le Programme ‘’Xeyu Ndaw Ñi’’ sillonnera notamment les départements du pays, concernés par la Grande muraille verte, pour planter des arbres.