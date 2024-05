Kaolack : ce que l'on sait du corps sans vie retrouvé à la plage de Koundam

On en sait un peu plus sur le corps sans vie qui a été repêché à Koundam près des salins du Saloum. Il s'agit de M D D, un jeune garçon de 10 ans demeurant dans le quartier de Boustane a été repêché sur la plage de Koundam, il y a deux jours . Mais ce n’est que jeudi que la confirmation a été faite qu’il s’agit du jeune qui faisait l’animation lors des grands événements dans la ville de Mbossé Coumba Djiguene. Ses parents appelés par les hommes du commissariat central avaient du mal à reconnaître leur fils chéri dont le corps était en état de putréfaction avancée. Épilogue tragique de plus d’une dizaine de jours de recherches effrénées du jeune garçon disparu comme par enchantement. Dans les mosquées , dans les marchés et sur les réseaux sociaux , rien n’a été laissé au hasard pour retrouver le disparu. Quand un corps sans vie est repêché sur les berges du fleuve Saloum mardi dernier, personne n’a parié qu’il s'agissait de M.DD qui n’avait pas l’habitude de fréquenter ce quartier côtier, refuge de ses jeunes camarades en cette période de forte canicule. Et pourtant contre toute attente, le corps en état de putréfaction avancée est bien le tien . De quoi raviver la polémique sur sa disparition. Quand et à quel moment il était dans l’eau . Des questions que l’enquête diligentée par le parquet de Kaolack va permettre d’élucider . Pour l’heure, il a été enterré .