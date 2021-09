Kaolack: Deux jeunes meurent dans le chavirement d’une pirogue

Deux Jeunes meurent dans le chavirement d'une pirogue à Kaolack

Mané Faye âgé de 16 ans et Mbaye Babacar Sall ont perdu la vie ce vendredi après le chavirement de leur pirogue à Kaolack.

Les victimes étaient revenues d’un match de football qui se tenait au village de Keur Socé Coumba. Au lieu de passer par la route terrestre, il ont décidé de voyager par la voie maritime. Hélas, l’embarcation a chaviré au large du fleuve Saloum.