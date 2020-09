Kaolack : Latmingué veut améliorer son cadre de vie

Améliorer le cadre de vie des populations de la commune, poser un jalon fort dans la reforestation et embellir ou décorer les axes principaux, tels sont les objectifs des autorités municipales et de la jeunesse de Latmingué, village, chef-lieu de commune situé dans le département de Kaolack.





Ce sont au total 879 pieds d'arbres qui ont été plantés ce mois au niveau de l'avenue principale, de trois écoles élémentaires, du lycée et du poste de santé avec l'aide du service des Eaux et Forêts et Chasse.





Pour éviter un éternel recommencement, le système de parrainage et du volontariat a été adopté pour sauver le millier de pieds d'arbres plantés dans le cadre de la 1ère édition du projet Plan Sénégal Emergent vert (Pse-Vert), a précisé le maire Macoumba Diouf.