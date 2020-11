Kaolack : Le DG de l'OFOR annonce le renouvellement du forage de Sibassor

Depuis quelques semaines, les populations de Sibassor, dans le département de Kaolack, se plaignaient. Non seulement elles sont restées plusieurs jours sans eau, mais aussi la qualité de l'eau laissait à désirer. Cela est dû à un problème lié à la salinisation du forage. Elles avaient même organisé des marches de protestation. Elles peuvent désormais pousser un ouf de soulagement.Seyni Ndao, le directeur général de l'Office des forages ruraux (ofor) était dans la localité. Il leur a donné l'assurance que les travaux vont démarrer d'ici la fin de l'année. Il est venu à Sibassor au nom du ministre de l'Assainissement pour partager avec les populations de la dite localité les souffrances auxquelles elles sont confrontées. Le ministère a voulu dès le départ apporter une solution à ce problème; il avait, à cet effet, envoyé des citernes en attendant une solution pérenne."Le forage est assez usé car son existence avoisine une quarantaine d'années, il fallait penser donc à son renouvellement. Maintenant, un financement a été trouvé et le forage va être changé dans les plus brefs délais. L'État du Sénégal n'a pas lésiné sur les moyens et a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour régler de manière définitive ce problème", explique-t-il.Seyni Ndao estime important de rappeler que l'État du Sénégal, depuis 2012, a enregistré d'importantes réalisations dans le secteur des forages, surtout en zone rurale. En effet, " en 2012, nous en étions à 1300 forages. Aujourd'hui en 2020, donc en 8 ans, le nombre de forages a presque doublé. Nous en sommes à plus de 2200 forages", dit-il.Malgré tout, le directeur général le l'Ofor a estimé que ce n'est pas toujours suffisant. Il a en perspective un programme qu'il espère dérouler. Ce programme prévoit de faire passer le taux des lieux servis qui aujourd'hui est de 94%, pour arriver à 100% d'ici 2030.En quelque sorte, il ambitionne de couvrir toute l'étendue du pays d'ici l'horizon 2030. Seyni Ndao a fait savoir que le Sénégal compte 2200 forages au total et parmi ces forages, 89 sont à l'arrêt. Son programme intègre aussi la réhabilitation de tous ces forages.A l'endroit des populations de Sibassor qui manifestaient, il annonce que d'ici la fin de l'année, il leur sera communiqué le nom de l'entreprise qui sera chargée d'exécuter les travaux de renouvellement du forage.Ainsi, le maire de Sibassor, Djiby Kalidou Niang n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et a invité les populations de sa localité à tourner la page. Il les invite à s'unir et aller vers l'essentiel car pour lui, "l'heure n'est plus aux divisions et aux divergences".