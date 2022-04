Kaolack : les femmes rurales plaident pour le retour des " Sècco"

La fédération nationale des femmes rurales s'est réunie ce mardi à Kaolack pour faire l’évaluation de la dernière campagne de commercialisation arachidière. Occasion saisie par les camarades de la présidente Adja Diouck Mbaye pour plaider en faveur de la réouverture des "Secco "pour une meilleure campagne de commercialisation et de distribution des semences.





La campagne agricole n'a pas donné de bons résultats l'année dernière, c’est la conviction de la présidente de l’organisation faitière des femmes rurales, Adja Ndiouck Mbaye, qui s’exprimait à l’issue d’une assemblée générale convoquée dans la capitale du bassin arachidier. « Nous sortons d’une campagne mitigée, où les producteurs n’ont pas eu les résultats escomptés, notamment du fait de la qualité des semences et de certains intrants. L’Etat qui a fait d’énormes efforts pour accompagner les producteurs s’est heurté au diktat de certains intermédiaires plus préoccupés par des intérêts personnels. C’est pourquoi nous préconisons le retour des ‘’Secco ‘’ pour une distribution à temps des intrants et des semences mais aussi en amont pour assurer une campagne de commercialisation plus profitable aux producteurs », a souligné la présidente de la fédération qui siège à ce titre au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Selon la présidente des femmes rurales, la structure compte 302 000 membres à travers le pays. « Composée de femmes s’activant dans l’agriculture en majorité, nous avons d'énormes problèmes pour travailler à cause de la vétusté du matériel agricole et le manque de terre qui est aussi un souci pour nos membres », dit-elle.