Kaolack : Les prix des denrées stables, excepté la pomme de terre et l'oignon

Le marché central de Kaolack, est marqué, durant cette période de Tabaski, par une stabilité des prix des denrées alimentaires, à l'exception de la pomme de terre et de l'oignon dont les prix enregistrent une hausse.En cette période de fête, il est de coutume chez les commerçants Sénégalais de procéder à des augmentations de prix sur certaines denrées comme l'oignon et la pomme de terre. Les commerçants du marché central de Kaolack n'ont pas dérobé à la règle en portant le sac d'oignon à onze mille francs."Le kilogramme de pomme de terre et de l'oignon est passé respectivement en cette période de 350 francs à 500 francs et de 400 à 500 francs " indique Abdoulaye Ndiaye.Il confie avoir observé une montée des prix de l'oignon et de la pomme de terre, des denrées très prisées en cette période de Tabaski par les ménages.C'est d'ailleurs ce qui explique cette légère hausse des prix enregistrés "pour ces deux produits ", explique me commerçant.